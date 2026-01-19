El Real Madrid guarda un minuto de silencio por los fallecidos en el accidente de Adamuz

Antes de iniciarse el último entrenamiento de preparación de su partido ante el Mónaco de la Liga de Campeones, Álvaro Arbeloa, encabezando el cuerpo técnico, y los jugadores del Real Madrid, se juntaron en torno al círculo central del campo de entrenamiento para guardar un minuto de silencio por las víctimas del siniestro.

El Real Madrid transmitió un comunicado a última hora del domingo en el que mostró "sus condolencias, su cariño y su solidaridad a las familias y los seres queridos de las personas fallecidas en el accidente ferroviario de Adamuz, Córdoba".

Un total de 39 personas han fallecido, según han indicado a EFE fuentes de la investigación, y 73 personas permanecen ingresadas, 24 de ellas en estado grave, tras el accidente de un tren que cubría el trayecto de Málaga a Madrid, tras descarrilar sus tres últimos vagones e invadir la vía contigua por la que circulaba otro convoy con destino a Huelva.