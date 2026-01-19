Infantino critica el comportamiento de algunos aficionados y de los jugadores de Senegal

Los jugadores amenazaron con retirarse de la final cuando el colegiado, Jean-Jacques Ngambo, de la República Democrática del Congo, pitó un polémico penalti en el tiempo añadido, minutos después de que hubiese anulado un gol a lo Leones del Teranga.

Convencidos por su capitán, Sadio Mané, los senegaleses regresaron al campo minutos después, Brahim lanzó el penalti a lo Panenka y lo detuvo el meta Edourad Mendy. En la prórroga, el centrocampista del Villarreal Pape Gueye logró el gol de la victoria senegalesa.

Asimismo ensalza el torneo de la selección anfitriona, Marruecos, que califica de "fantástico, tanto como subcampeones como por ser unos anfitriones excepcionales".

Infantino agrega: "Debemos respetar siempre las decisiones tomadas por los oficiales del partido dentro y fuera del campo. Los equipos deben competir sobre el césped y dentro de las Reglas de Juego, porque cualquier otra cosa pone en riesgo la esencia misma del fútbol".

"Es también responsabilidad de los equipos y jugadores actuar de forma responsable y dar el ejemplo adecuado a los aficionados en los estadios y a los millones que nos ven en todo el mundo. Las desagradables escenas presenciadas hoy deben ser condenadas y no repetirse jamás. Reitero que no tienen cabida en el fútbol y espero que los órganos disciplinarios pertinentes de la CAF tomen las medidas apropiadas", considera.

Infantino se muestra agradecido al rey Mohamed VI "por su constante apoyo al fútbol", y a Fouzi Lekjaa, presidente de la Real Federación Marroquí de Fútbol y miembro del Consejo de la FIFA, "por su liderazgo y compromiso con este deporte".