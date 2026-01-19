La Cerámica se despide ante el Ajax de la frustrante Liga de Campeones del Villarreal

El equipo neerlandés, que visita por primera vez al conjunto castellonense , aún tiene opciones de pasar a la siguiente ronda del campeonato. En el caso del Villarreal, ya solo se juega el 'orgullo' de no acabar el torneo sin ganar, además del dinero que pueda ingresar por vencer el encuentro.

El conjunto amarillo llega tras la derrota sufrida en el campo del Betis (2-0), que ha roto su buen arranque de año, con dos triunfos en este 2026.

Con las bajas de los lesionados Logan Costa y Willy Kambwala, habrá que ver si Marcelino García Toral, su entrenador, podrá contar con Ilias Akomach, que debe regresar tras jugar este domingo la final de la Copa África.

También ha estado en el torneo Pape Gueye, que fue el héroe de la final tras meter el tanto de Senegal ante Marruecos, pero en su caso es baja segura por sanción tras ver tarjeta en el último encuentro.

Es duda el lateral Alfonso Pedraza tras sufrir un fuerte golpe en la nariz.

Enfrente, el Ajax compite contra los pronósticos y su propia vulnerabilidad defensiva en esta Champions. Es el equipo más goleado de toda la fase liga, con 18 tantos en contra.

Una media de tres por partido que lo pone contra las cuerdas, aunque aún conserva opciones de seguir adelante en las eliminatorias gracias a su último triunfo contra el Qarabag (2-4), con el que frenó una racha de ocho derrotas consecutivas en este torneo.

En el trigésimo cuarto puesto, uno por encima del Villarreal y a la espera en la última jornada del Olympiacos en Amsterdam, está a cuatro puntos del corte para la ronda previa a los octavos de final. La única vía es ganar los dos encuentros que le quedan.

En sus tres salidas previas de esta edición de la Champions encajó once goles, entre las derrotas 4-0 con el Marsella y 5-1 con el Chelsea y el triunfo en Azerbaiyán por 2-4.

Tampoco ha sido muy productivo en cuanto a goles a favor. Más allá de los cuatro que anotó contra el Qarabag, se quedó a cero en cuatro de sus otros cinco duelos, antes de jugárselo todo en el estadio de la Cerámica, después del batacazo de la pasada semana en la Copa de Países Bajos ante el AZ Alkmaar, que lo goleó 6-0, y con las dudas persistentes en la competición liguera que también implican su revés liguero del pasado sábado, cuando malgastó una renta de dos goles en casa contra el Go Ahead Eagles, el decimotercero de la Eredivisie (2-2), para quedarse a 18 puntos del liderato del PSV.

Ganador de nada más dos de sus últimos trece partidos como visitante contra rivales españoles, con dos empates y nueve derrotas, el triunfo es indispensable para el conjunto neerlandés, cuya imponente historia vive un presente menor en Europa. No logra dos triunfos seguidos en la Liga de Campeones desde 2021-22. Ahora necesita hacerlo.

En el estadio de la Cerámica, mientras Jordi Cruyff toma el mando de la dirección deportiva, prevista para el 1 de febrero, el Ajax recuperará al lateral izquierdo Owen Wijndal, sancionado en el último choque liguero, pero mantiene la duda del central Youri Baas y la baja del delantero Wout Werhorst.

Villarreal: Luiz Júnior; Santiago Mouriño, Rafa Marín, Renato Veiga, Alfonso Pedraza; Thomas Partey, Santi Comesaña, Nicolás Pepe y Alberto Moleiro; Ayoze Pérez y George Mikautadze.

Ajax: Jaros; Rosa, Itakura, Baas o Bowman, Wijndal; Klaasen, Reeger, Steur; Godts, Dolberg y Gloukh o Bounida.