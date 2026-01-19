Marcelino: “Sería un pequeño bálsamo ganar un partido y celebrarlo con la afición”

“No ha salido la Liga de Campeones que queríamos ni se han cumplido las expectativas que teníamos, pero estamos con el ánimo de ganar mañana”, admitió el técnico asturiano, que deseó que en la despedida del Villarreal como local del torneo se viva “todo lo opuesto” al partido ante el Copenhague.

“Campo medio vacío, himno de la Europa League y un partido bastante mejorable por nuestra parte”, recordó Marcelino, que incidió en que, a pesar de estar ya eliminado, el Villarreal se juega “el prestigio profesional de todos nosotros y la imagen del club que queremos y defendemos”.

El entrenador aseguró que la Liga de Campeones es la competición que todo profesional desea disputar y confió en que la decepción de este año sea “una buena experiencia de cara al futuro para un equipo con pocos partidos en sus piernas” en este torneo.

Marcelino no ocultó el valor económico que para el club supondrían dos victorias en las dos últimas jornadas, si bien precisó que tanto él como el equipo están centrados en lo deportivo.

“Está claro que la participación reiterada en la Liga de Campeones es lo que te lleva a elevar el nivel competitivo”, comentó el entrenador, que pronosticó un Ajax, aún con opciones de clasificación, “alegre y valiente en ataque”.

“Es un equipo ágil en su juego y sus números indican que ataca mejor de lo que defiende. Ganará el partido el equipo que mejor defienda”, analizó el preparador asturiano.

Marcelino confirmó las ausencias de los finalistas de la Copa de África Pape Gueye e Illias Akhomach, a los que felicitó por su desempeño en la competición, así como la duda de Alfonso Pedraza, con una fractura nasal por la que, de momento, no tendrá que ser intervenido.

El técnico se mostró convencido de que la última derrota ante el Betis no afectará a su equipo “porque son competiciones diferentes” y adelantó que efectuará cambios en la alineación, como suele hacer cuando afronta dos partidos en una semana.

Por último, el asturiano calificó como “un regalo” la posibilidad de poder volver a disputar un partido de la Liga de Campeones.

“Jugarla es quedar campeón de la otra Liga, porque los últimos años demuestran que hay tres plazas adjudicadas. Tiene muchísimo mérito, porque hay bastantes equipos en esta Liga que quieren jugarla”, sentenció.