Premier League: El Brighton de Gómez salva un punto en casa

El paraguayo Diego Gómez ingresó de titular en el Brighton en el juego ante el Bournemouth y estuvo en el campo hasta el minuto 66, cuando fue reemplazado por Georginio Rutter.
El equipo dirigido por el técnico español acarició su segunda victoria consecutiva después de ganar la pasada jornada al Tottenham.
Hasta el minuto 91 tenía los tres puntos en el bolsillo, pero Kostoulas amargó al Bournemouth con un remate acrobático desde el punto de penalti que no pudo salvar el guardameta Dorde Petrovic.
* Líderes: Arsenal 50 puntos, Manchester City y Aston Villa 43, Liverpool 36, Manchester United 35 y Chelsea 34 unidades.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy