19 de enero de 2026 - 20:10

Premier League: El Brighton de Gómez salva un punto en casa

Diego Gómez Amarilla jugó hasta el minuto 66 en el Brighton.
El Bournemouth, de Andoni Iraola, perdió dos puntos frente al Brighton, que contrarrestó el tanto desde el punto de penalti de Marcus Tavernier en la primera parte con un golazo de chilena de Charalampos Kostoulas, en el minuto 91, que dejó el choque en tablas (1-1).

Por ABC Color

El paraguayo Diego Gómez ingresó de titular en el Brighton en el juego ante el Bournemouth y estuvo en el campo hasta el minuto 66, cuando fue reemplazado por Georginio Rutter.

El equipo dirigido por el técnico español acarició su segunda victoria consecutiva después de ganar la pasada jornada al Tottenham.

Hasta el minuto 91 tenía los tres puntos en el bolsillo, pero Kostoulas amargó al Bournemouth con un remate acrobático desde el punto de penalti que no pudo salvar el guardameta Dorde Petrovic.

* Líderes: Arsenal 50 puntos, Manchester City y Aston Villa 43, Liverpool 36, Manchester United 35 y Chelsea 34 unidades.

