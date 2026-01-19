Rodrygo regresa al grupo en vísperas del duelo ante el Mónaco

Tras perderse los partidos ante el Albacete en la Copa del Rey y Levante en LaLiga, por un fuerte golpe recibido en la Supercopa de España, Rodrygo se probó con el grupo. Álvaro Arbeloa siguió de cerca el estado del delantero brasileño para tomar una decisión sobre su convocatoria para el duelo europeo ante el Mónaco.

La mañana, tras un paso previo de calentamiento en el gimnasio, la iniciaron los jugadores y el cuerpo técnico del Real Madrid guardando un minuto de silencio en el centro del campo por las víctimas en el accidente ferroviario de Adamuz.

Tras un entrenamiento el domingo con descanso para los que fueron titulares ante el Levante en la vigésima jornada de LaLiga, en la que el Real Madrid cerró con un triunfo su mala dinámica y redujo a un punto la desventaja con el Barcelona, Arbeloa juntó a todos sus jugadores disponibles.

Se ausentaron Rüdiger, que sigue con problemas de rodilla tras forzar en la Supercopa de España, también los lesionados Trent, Militao y Mendy. Así como Brahim, que regresará en las próximas horas de la Copa África con la moral baja tras fallar un penalti en el tiempo añadido de la final, que habría dado el título a Marruecos ante Senegal. No estará ante el Mónaco pero Arbeloa sumará un efectivo más a su ataque para la visita liguera al Villarreal del próximo sábado.

Como es habitual, el técnico madridista reforzó al primer equipo con la presencia de canteranos que va cambiando. En esta ocasión se ejercitaron Pol Fortuny, Christian David, Mesonero y Álvaro Leiva, que tuvo un fin de semana repleto de emociones al ser convocado ante el Levante, quedándose en el banquillo en el Santiago Bernabéu, antes de tener minutos con el Real Madrid C y el domingo con Castilla.

Tras el calentamiento sobre el césped con carrera y estiramientos, los rondos dieron paso a la parte de la sesión a puerta cerrada en la que Arbeloa incidió en aspectos tácticos para ir perfilando el Real Madrid que desea se vea en el campo. Con Kylian Mbappé recuperado de su dolencia en la rodilla izquierda, la atención se centra en el estado de Rodrygo y las opciones de Arda Güler de ser titular en 'Champions League' tras sus buenos minutos frente al Levante.