Seleccionador marroquí afirma que "largo parón" antes del penalti "desestabilizó" a Brahim

El árbitro Jean-Jacques Ngambo, de la República Democrática del Congo, señaló un penalti a favor de Marruecos en el minuto 95, lo que provocó que el técnico senegalés instase a sus jugadores a retirarse de la cancha. Volvieron 10 minutos después, Brahim falló y, en la prórroga, Senegal se impuso gracias a un gol del centrocampista del Villarreal Pape Gueye.

Regragui señaló, en la rueda de prensa posterior al partido, que el fallo del penalti de Brahim fue un punto de inflexión: "Es el primer lanzador del grupo; el largo parón lo desestabilizó", justificó.

"Es muy duro. Hemos estado a apenas un minuto de ser campeones de África. El fútbol es cruel a veces", lamentó.

El técnico asumió "la responsabilidad completa" por la derrota marroquí. "Los jugadores lucharon a muerte. Cualquier elección se critica si el resultado es negativo. Hay que aceptar el fracaso para volver más fuertes. No me escondo detrás de nadie. La responsabilidad es mía como entrenador", dijo.

Rregragui, que evitó hablar de dimisión, lamentó la grave lesión de Hamza Igamane, que obligó a Marruecos ajugar con diez jugadores la segunda parte de la prórroga y probablemente tenga roto el ligamento cruzado.