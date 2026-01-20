2-0. El Olympiacos se mantiene vivo

Un buen primer tiempo y una gran efectividad a la hora de aprovechar sus posibilidades fueron la clave del éxito del equipo griego.

El Olympiacos se puso con ventaja muy pronto, en el minuto 2, con un remate de cabeza de Costinha tras un saque de esquina lanzado por Rodenai desde la derecha.

El gol tempranero le vino a la perfección a los dirigidos por José Luis Mendilibar, que insistió en un partido basando en los duelos individuales por el balón y en ganar segundas pelotas en la mitad contraria.

El Leverkusen tuvo dificultades para ordenar su propio juego, pero poco a poco logró fabricar varias ocasiones. La mejor la tuvo Lucas Vásquez en el minuto 43 cuando remató por encima de la portería desde corta distancia y a puerta vacía a centro de Alejandro Grimaldo.

Tras otra gran oportunidad del Leverkusen en los pies de Kofane, en el minuto 45 el Olympiacos tejió un contragolpe comandado por Rodinei y culminado por Taremi.

En la segunda parte, el equipo griego pareció acusar la fatiga de la intensidad con que había jugado la primera y el Leverkusen empezó a ser claramente dominante.

Sin embargo, al llegar al área siempre fallaba en el último pase y en el remate y el paso de los minutos jugaba a favor del equipo griego.

En el 80, el Leverkusen estuvo a punto de volverse a meter en el partido, pero Tzolakis reaccionó con una parada enorme tras un remate a quemarropa de Patrick Schick.

Al final, al equipo alemán no le alcanzó ni siquiera para acortar distancia y con la derrota prolongó su mal comienzo de año.

2 - Olympiacos: Tzolakis; Costinha, Retsos, Pirola (Biancone, 74), Ortega; Hezze, Mouzatikis (Dani García, 74); Rodinei, Chiquinho (Scipioni, 82), Gelson Martins (Onyemachi, 79); Taremi (El Kaabi, 74).

0 - Bayer Leverkusen: Blaswich; Andrich, Badé, Quansah; Fernández, Aleix García; Lucas Vázquez (Tillmann, 58), Maza (Arthur, 70), Grimaldo, Pokú (Culbreath, 82); Kofane (Schick, 70).

Goles: 1-0, min 2: Costinha. 2-0, min 45: Taremi

Árbitro: Maurizio Mariani (Italia). Amonestó a Retsos, Kofane y Taremi.

Incidencias: partido de la primera fase de la Liga de Campeones disputado en el estadio Georgios Karaiskakis El Pireo.