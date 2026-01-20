20 de enero de 2026 - 16:20
Arnau Tenas regresa a la portería de un renovado Villarreal ante el Ajax
Vila-real (España), 20 ene (EFE).- El guardameta Arnau Tenas recupera la titularidad este martes ante el Ajax en un Villarreal en el que sólo repiten tres jugadores –Renato Veiga, Comesaña y Moleiro- con respecto al partido del pasado sábado en Sevilla.
El técnico del Villarreal, Marcelino García Toral, ha apostado de inicio por Arnau Tenas; Mouriño, Rafa Marín, Renato Veiga, Cardona; Pépé, Comesaña, Partey, Moleiro; Ayoze y Oluwaseyi.
El Ajax, dirigido por el entrenador Fred Grim, formará con Jaros, Gaaei, Bouwman, Baas, Wijndal, Klaassen, Regeer, Mokio, Gloukh, Dolberg y Godts.