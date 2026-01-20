Arnau Tenas regresa a la portería de un renovado Villarreal ante el Ajax

El técnico del Villarreal, Marcelino García Toral, ha apostado de inicio por Arnau Tenas; Mouriño, Rafa Marín, Renato Veiga, Cardona; Pépé, Comesaña, Partey, Moleiro; Ayoze y Oluwaseyi.

El Ajax, dirigido por el entrenador Fred Grim, formará con Jaros, Gaaei, Bouwman, Baas, Wijndal, Klaassen, Regeer, Mokio, Gloukh, Dolberg y Godts.