Arsenal, primer clasificado a octavos de la Champions

Los Gunners de Mikel Arteta suman 21 puntos de 21 posibles y tienen asegurada su presencia en los octavos de final. Además, con sus 20 goles a favor y sólo dos en contra, sólo un milagro posibilitaría que el Bayern Múnich (3º, 15 puntos antes de recibir el miércoles al Unión Saint-Gilloise) les arrebatase el primer puesto en el grupo de 36 equipos.

* El Arsenal es el primer equipo en asegurar su presencia en octavos, una ronda a la que acceden de forma directa los ocho primeros del grupo de 36 equipos.

* Derrota del City. En la visita al país de su estrella Erling Haaland, el Manchester City perdió 3-1 ante el Bodo/Glimt y se complicó el pase directo a octavos.

* Goleada del Madrid. Kylian Mbappé, con un doblete, y Vinícius Jr, con un gol e implicado en otros tres tantos, fueron los líderes del Real Madrid en la victoria 6-1 ante el Mónaco.

Resultados y goleadores

Resultados y goleadores de los partidos de la 7ª jornada de la Champions:

* Sporting de Lisboa 2- París SG 1. Goles: 74’ y 90’ Luis Javier Suárez (SL); 79’ Khvicha Kvaratskhelia (PSG). Incidencia: 30’ Warren Zaïre-Emery (PSG) falló un penal.

* Tottenham 2-Borussia Dortmund 0. Goles: 14’ Cristian Romero, 37’ Dominic Solanke (T). Exp: 24’ Daniel Svensson (BD).

* FC Copenhague 1-Napoli 1. Goles: 39’ Scott McTominay (N); 72’ Jordan Larsson (C). Ast: 35’ Thomas Delaney (C).

* Inter 1-Arsenal 3. Goles: 10’ y 31’ Gabriel Jesús, 84’ Viktor Gyökeres (A); 18’ Petar Susic (I).

* Villarreal 1-Ajax 2. Goles: 49’ Tani Oluwaseyi (V); 61’ Oscar Gloukh, 90’ Oliver Valaker Edvardsen (A). Ast: 14.023.

* Real Madrid 6-Mónaco 1. Goles: 5’, 26’ Kylian Mbappé, 51’ Franco Mastantuono, 55’ Thilo Kehrer, en contra, 63’ Vinícius Júnior, 80’ Jude Bellingham (RM); 72’ Jordan Teze (M). Ast: 78.300.

* Olympiacos 2-Bayer Leverkusen 0. Goles: 2’ Costinha, 45+1’ Mehdi Taremi (O).

* Kairat Almaty 1-FC Brujas 4. Goles: 32’ Aleksandar Stankovic, 38’ Hans Vanaken, 74’ Romeo Vermant, 85’ Brandon Mechele (B); 90+2’ Adilet Sadybekov (KA). Ast: 12.000.

* Bodo/Glimt 3-Manchester City 1. Goles: 22’, 24’ Kasper Hogh, 58’ Jens Petter Hauge (BG); 60’ Rayan Cherki (MC). Exp: 62’ Rodri (MC). Ast: 8.200.

Manuel Fleitas Solich

Álvaro Arbeloa, DT del Madrid, alcanzó ayer una marca histórica del paraguayo Manuel Fleitas Solich.

-Entrenadores del Madrid que debutaron en la Copa de Europa marcando 6 goles:

* Fleitas Solich en 1959 (7-0 a La Jeunesse d’Esch)

* Carlo Ancelotti en 2013 (1-6 al Galatasaray).

* Álvaro Arbeloa en 2026 (6-1 al Mónaco).

Fuente: MisterChip.

Partidos para este miércoles:

La fecha 7 de la Champions League se completa este miércoles con la disputa de nueve partidos:

14:45 Galatasaray - Atlético de Madrid (por ESPN).

14:45 Qarabag - Eintracht Frankfurt (ESPN2).

17:00 Slavia Praga - Barcelona (ESPN).

17:00 Bayern Múnich - Unión St-Gilloise (ESPN2).

17:00 Chelsea - Pafos FC (ESPN3).

17:00 Atalanta - Athletic Bilbao (ESPN4).

17:00 Marsella - Liverpool (ESPN5).

17:00 Newcastle - PSV Eindhoven (ESPN6).

17:00 Juventus - Benfica (ESPN7).