20 de enero de 2026 - 20:21

Arsenal, primer clasificado a octavos de la Champions

El brasileño Gabriel Jesús anota el primer gol para el Arsenal frente al Inter de Milán. (AFP).
El brasileño Gabriel Jesús anota el primer gol para el Arsenal frente al Inter de Milán. (AFP).221628+0000 STEFANO RELLANDINI

Siete de siete: el Arsenal parece decidido a ir a por la Champions y este martes derrotó 3-1 al Inter de Milán en San Siro, para seguir dominando el grupo único y sellar el pase a octavos de la máxima competición europea, en una séptima y penúltima jornada en la que el Manchester City cayó en Noruega 1-3 ante el modesto Bodo/Glimt, mientras que el Real Madrid consiguió una goleada de 6-1 sobre el Mónaco.

Por ABC Color

Los Gunners de Mikel Arteta suman 21 puntos de 21 posibles y tienen asegurada su presencia en los octavos de final. Además, con sus 20 goles a favor y sólo dos en contra, sólo un milagro posibilitaría que el Bayern Múnich (3º, 15 puntos antes de recibir el miércoles al Unión Saint-Gilloise) les arrebatase el primer puesto en el grupo de 36 equipos.

* El Arsenal es el primer equipo en asegurar su presencia en octavos, una ronda a la que acceden de forma directa los ocho primeros del grupo de 36 equipos.

* Derrota del City. En la visita al país de su estrella Erling Haaland, el Manchester City perdió 3-1 ante el Bodo/Glimt y se complicó el pase directo a octavos.

* Goleada del Madrid. Kylian Mbappé, con un doblete, y Vinícius Jr, con un gol e implicado en otros tres tantos, fueron los líderes del Real Madrid en la victoria 6-1 ante el Mónaco.

Resultados y goleadores

Resultados y goleadores de los partidos de la 7ª jornada de la Champions:

* Sporting de Lisboa 2- París SG 1. Goles: 74’ y 90’ Luis Javier Suárez (SL); 79’ Khvicha Kvaratskhelia (PSG). Incidencia: 30’ Warren Zaïre-Emery (PSG) falló un penal.

* Tottenham 2-Borussia Dortmund 0. Goles: 14’ Cristian Romero, 37’ Dominic Solanke (T). Exp: 24’ Daniel Svensson (BD).

* FC Copenhague 1-Napoli 1. Goles: 39’ Scott McTominay (N); 72’ Jordan Larsson (C). Ast: 35’ Thomas Delaney (C).

* Inter 1-Arsenal 3. Goles: 10’ y 31’ Gabriel Jesús, 84’ Viktor Gyökeres (A); 18’ Petar Susic (I).

* Villarreal 1-Ajax 2. Goles: 49’ Tani Oluwaseyi (V); 61’ Oscar Gloukh, 90’ Oliver Valaker Edvardsen (A). Ast: 14.023.

* Real Madrid 6-Mónaco 1. Goles: 5’, 26’ Kylian Mbappé, 51’ Franco Mastantuono, 55’ Thilo Kehrer, en contra, 63’ Vinícius Júnior, 80’ Jude Bellingham (RM); 72’ Jordan Teze (M). Ast: 78.300.

* Olympiacos 2-Bayer Leverkusen 0. Goles: 2’ Costinha, 45+1’ Mehdi Taremi (O).

* Kairat Almaty 1-FC Brujas 4. Goles: 32’ Aleksandar Stankovic, 38’ Hans Vanaken, 74’ Romeo Vermant, 85’ Brandon Mechele (B); 90+2’ Adilet Sadybekov (KA). Ast: 12.000.

* Bodo/Glimt 3-Manchester City 1. Goles: 22’, 24’ Kasper Hogh, 58’ Jens Petter Hauge (BG); 60’ Rayan Cherki (MC). Exp: 62’ Rodri (MC). Ast: 8.200.

Manuel Fleitas Solich

Álvaro Arbeloa, DT del Madrid, alcanzó ayer una marca histórica del paraguayo Manuel Fleitas Solich.

-Entrenadores del Madrid que debutaron en la Copa de Europa marcando 6 goles:

* Fleitas Solich en 1959 (7-0 a La Jeunesse d’Esch)

* Carlo Ancelotti en 2013 (1-6 al Galatasaray).

* Álvaro Arbeloa en 2026 (6-1 al Mónaco).

Fuente: MisterChip.

Partidos para este miércoles:

La fecha 7 de la Champions League se completa este miércoles con la disputa de nueve partidos:

14:45 Galatasaray - Atlético de Madrid (por ESPN).

14:45 Qarabag - Eintracht Frankfurt (ESPN2).

17:00 Slavia Praga - Barcelona (ESPN).

17:00 Bayern Múnich - Unión St-Gilloise (ESPN2).

17:00 Chelsea - Pafos FC (ESPN3).

17:00 Atalanta - Athletic Bilbao (ESPN4).

17:00 Marsella - Liverpool (ESPN5).

17:00 Newcastle - PSV Eindhoven (ESPN6).

17:00 Juventus - Benfica (ESPN7).