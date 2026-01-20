El argentino Mastantuono se estrena en Liga de Campeones

El ‘30’ del Real Madrid volvió a ser titular por segunda vez en tres partidos, recuperando protagonismo en el equipo con la llegada de Álvaro Arbeloa tras la salida de Xabi Alonso como entrenador el pasado 12 de enero.

En el primer partido de Arbeloa como técnico fue titular y disputó 77 minutos, aportando también un gol aunque el partido acabó con resultado adverso para un Real Madrid que fue eliminado en octavos de Copa del Rey contra el Albacete (3-2), rival de Segunda División.

En el siguiente partido fue suplente, pero el argentino salió al césped tras el descanso y tuvo buenos minutos ante el Levante que le valieron la titularidad como extremo derecho en la Liga de Campeones.

Partido que no desaprovechó para firmar su mejor actuación desde que una pubalgia le cortase el paso a principios de noviembre y que le hizo estar un mes y medio fuera de los terrenos de juego.

Además, el argentino fue perdiendo el rol de titular que le dio Xabi Alonso a comienzos de temporada y que volvió a tener este martes, ya con Arbeloa en el banquillo, para intentar ganarse de nuevo un sitio como extremo derecho que es el más abierto a candidatos en el ataque del Real Madrid, con el francés Kylian Mbappé y el brasileño Vinícius Junior como inamovibles.

Un 4-3-3 de Arbeloa que ha sido seña de identidad del técnico en las categorías inferiores del Real Madrid, en el que, además, ha optado por extremos que encarasen hacia dentro para dejar espacio a la subida de los laterales; una indicación que cumple un Mastantuono que, al ser zurdo, actúa a pierna cambiada en el costado derecho.