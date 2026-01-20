El Barça viaja a Praga sin Ferran Torres, Ter Stegen, Lamine Yamal y Cancelo

El club ha informado que el jugador valenciano estará diez días de baja por una lesión en el músculo semimembranoso de la pierna derecha.

En el caso de Marc-André ter Stegen, tiene permiso de la entidad para quedarse en Barcelona. Según informaron el lunes a EFE fuentes conocedoras de la operación, la cesión del meta alemán al club gerundense está avanzada y se podría cerrar en los próximos días.

Tampoco se han sumado a la expedición Lamine Yamal, que cumple sanción después de que en el último partido continental ante el Eintracht Fráncfort le mostraran la tercera cartulina amarilla, y el luso Joao Cancelo, que no está inscrito en esta fase de la 'Champions'.

El técnico del Barcelona, Hansi Flick, recupera, en cambio, al delantero Raphael Dias 'Raphinha', que se perdió el último partido liguero frente a la Real Sociedad (2-1) por un golpe en el muslo derecho.

Ante estas bajas, el técnico alemán Hansi Flick ha convocado a los futbolistas del filial Diego Kochen, Jofre Torrents, Tommy Marqués, Dani Rodríguez y Juan Hernández.

Esta es la lista de convocados del Barcelona para medirse al Slavia de Praga: Joan García, Szczesny y Kochen (porteros); Balde, Araujo, Cubarsí, Gerard Martín, Kounde, Eric y Jofre (defensas); Pedri, Fermín López, Marc Casadó, Olmo, Frenkie de Jong, Bernal, Tommy Marqués (centrocampistas); Lewandowski, Raphinha, Rashford, Roony, Juan Hernández y Dani Rodríguez (delanteros).