El exjugador Oswaldo Vizcarrondo es ratificado como seleccionador de Venezuela

Caracas, 20 ene (EFE).- El exfutbolista Oswaldo Vizcarrondo fue ratificado como el seleccionador de la Vinotinto, informó este martes la Federación Venezolana de Fútbol (FVF), como parte del plan 2026-2034 tras la salida del técnico argentino Fernando 'Bocha' Batista, que no logró llevar a los locales a su primer Mundial.