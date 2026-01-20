"Entraste en el corazón de los marroquíes": el mensaje de Marruecos a Brahim Díaz

"Tengo un mensaje especial porque vi que Brahim Díaz se afectó mucho. En realidad, fue el descubrimiento de esta edición y el goleador", dijo el presidente marroquí en una intervención ante la Cámara de Representantes (cámara baja del Parlamento) durante la sesión mensual de preguntas orales.

"Él eligió por sí mismo entrar en la selección y vestir la camiseta de Marruecos. No entraste solo en el equipo nacional, entraste en el corazón de todos los marroquíes", le dijo Ajanuch al delantero del Real Madrid.

Díaz, que fue premiado como el máximo goleador de la Copa Africana (5 goles), falló un penalti en los últimos minutos del tiempo reglamentario de la final, que podía haber dado ventaja a Marruecos, pero el empate a cero llevó a la prórroga, donde Senegal marcó el gol decisivo para proclamarse campeón de África.

Asimismo, el responsable marroquí dedicó palabras de aliento a la selección de Marruecos por su "espíritu combativo" y "esfuerzos evidentes", pese a la derrota en la final en Rabat ante Senegal (0-0 en el tiempo reglamentario y prórroga, 1-0 para los senegaleses en el global), y reconoció que "el fútbol tiene victorias y derrotas" y que "la suerte no estuvo de nuestro lado".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy