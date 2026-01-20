Simeone: “Todavía quedan días y seguramente llegará alguna incorporación”

“Sabemos que el club está trabajando en consecuencia de lo que necesita el equipo, todavía quedan días para la llegada de alguna incorporación, que seguramente llegará, y ahora centrarnos en los que nos atañe ahora, que es el ya”, dijo Simeone, en referencia al encuentro de este miércoles en la Liga de Campeones contra el Galatasaray.

A la espera de refuerzos, el técnico prepara los partidos, “como siempre”, aunque haya habido cuatro salidas. “Pensando en la gente que está, que es lo que nos importa y nos ocupa, y trabajamos en consecuencia de lo que el partido pide”, afirmó.