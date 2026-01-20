Fútbol Internacional
20 de enero de 2026 - 14:00

Simeone: “Todavía quedan días y seguramente llegará alguna incorporación”

/pf/resources/images/abc-placeholder.png?d=2423

Redacción deportes, 20 ene (EFE).- Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, se ha quedado con cuatro jugadores menos en la plantilla en este mercado de invierno, con las salidas de Conor Gallagher, Giacomo Raspadori, Javi Galán y Carlos Martín, a la espera de “alguna incorporación”, que “seguramente llegará”, según avanzó el técnico.

Por EFE

“Sabemos que el club está trabajando en consecuencia de lo que necesita el equipo, todavía quedan días para la llegada de alguna incorporación, que seguramente llegará, y ahora centrarnos en los que nos atañe ahora, que es el ya”, dijo Simeone, en referencia al encuentro de este miércoles en la Liga de Campeones contra el Galatasaray.

A la espera de refuerzos, el técnico prepara los partidos, “como siempre”, aunque haya habido cuatro salidas. “Pensando en la gente que está, que es lo que nos importa y nos ocupa, y trabajamos en consecuencia de lo que el partido pide”, afirmó.