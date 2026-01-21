Cristiano Ronaldo, a 40 del millar de goles

El gol del astro luso fue para el 2-0 parcial y se registró a los cinco minutos del segundo tiempo, al aprovechar una asistencia de su compatriota Joao Félix. El marroquí Jamal Harkass descontó para el Damac FC, que esta vez no alistó al guaraní Jesús Medina.

CR7, que el próximo 5 de febrero cumplirá 41 años, se acercó un pasito más al gran objetivo de llegar a los 1000 goles oficiales en su carrera, algo que ningún futbolista hizo en la historia.

Le faltan anotar 40 tantos para llegar a los mil. ¿Podrá hacerlo antes del Mundial 2026 o tal vez durante la Copa del Mundo?

* Cristiano estira además su ventaja sobre Lionel Messi en la clasificación de máximos goleadores en la historia del fútbol. El astro argentino suma hasta ahora 896 goles. Por detrás de ambos quedaron el austriaco/checo Josep Bican (805) y el brasileño Pelé (770).

* Los 960 goles de CR7 se distribuyen de la siguiente manera: Sporting de Lisboa (5 tantos), Manchester United (145), Real Madrid (450), Juventus (101), Al Nassr (116) y Selección de Portugal (143).

Con el triunfo, el Al Nassr llega a 37 puntos y sigue segundo en la tabla a 4 unidades de Al Hilal, que hoy recibe al Al Fayha FC.