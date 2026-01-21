21 de enero de 2026 - 15:35
El Atlético empata al descanso con gol en propia meta de Llorente (1-1)
Redacción deportes, 21 ene (EFE).- Galatasaray y Atlético de Madrid empatan a uno al descanso del partido de Liga de campeones que enfrenta a ambos en el estadio Ali Sami Yen de Estambul.
En el minuto 4 Giuliano remató de cabeza a la red un centro de Ruggeri desde la izquierda (0-1). En el 20, Llorente metió en propia meta el balón, en un intento fallido de despeje, tras un centro de Sallai.
Vieron cartulina amarilla en la primera mitad Pubill, Almada y Osimhen. EFE.