El Villarreal solo cayó en dos de los últimos diez choques con el Madrid en La Cerámica

La última victoria del equipo amarillo en su feudo ante los blancos fue hace tres temporadas, en la 2022-23. El Villarreal se adelantó con un tanto de Yeremy Pino, Karim Benzema puso el empate desde el punto de penalti, pero tres minutos después Gerard Moreno también de pena máxima, puso el 2-1 definitivo.

Entre los seis empates destaca el 4-4 de hace dos temporadas. Un partido 'loco' en el que el Real Madrid se adelantó 0-2, pero Sorloth marcó cuatro goles para igualar un partido que parecía perdido en el descanso (1-4).

La visita más reciente de los madridistas fue en la jornada 28 de la pasada temporada, el 15 de marzo de 2025, a la que el equipo de Marcelino llegaba quinto con 47 puntos y el de Carlo Ancelotti era segundo con 57.

El Villarreal se adelantó en el minuto siete de partido por medio del argentino Juan Foyth, pero Kylian Mbappé marcó un doblete en los minutos 17 y 23 para darle la victoria al Real Madrid en La Cerámica después de siete años sin lograr una victoria en Castellón.

Por parte del Villarreal jugaron Conde; Foyth, Kambwala, Logan Costa, Cardona (Pedraza); Buchanan (Yeremy), Comesaña (Parejo), Gueye (Denis), Baena; Pépé (Barry) y Ayoze.

Por parte del Real Madrid: Courtois; Lucas Vázquez, Asencio (Rüdiger), Tchouaméni, Fran García; Valverde (Arda Güler), Camavinga, Bellingham; Brahim (Vinícius), Mbappé y Rodrygo (Modrić).

La otra derrota del equipo castellonense en los últimos diez años también fue por la mínima. En la temporada 2016-17, el Villarreal se adelantó 2-0 gracias a los goles de Manu Trigueros y Cédric Bakambu, pero el Real Madrid remontó con los goles de Gareth Bale, Cristiano Ronaldo y Álvaro Morata.

El balance de los 25 partidos de Liga disputados entre ambos equipos en La Cerámica es de cuatro victorias para el Villarreal, once empates y diez derrotas.