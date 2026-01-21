La 'Fiore' se refuerza con Fabbian

"El Fiorentina anuncia que ha adquirido, con carácter temporal y con derecho de compra, que será obligatoria si se cumplen determinadas condiciones, los derechos deportivos del futbolista Giovanni Fabbian del Bolonia", anunció el club 'Viola' en un comunicado.

Fabbian, de 23 años, canterano del Inter de Milán, deja el Bolonia tras dos temporadas y media en las que acumuló 91 partidos entre Serie A, Copa Italia, Supercopa Italia, Liga de Campeones y Liga Europa, marcando 11 goles y ganando una Copa Italia la pasada campaña.

El centrocampista ha sido además un pilar de la selección italiana sub-21 y recibió la llamada de Gattuso en la selección absoluta para partidos de clasificación para el próximo Mundial, aunque no ha debutado aún.

La 'Fiore' suma a un centrocampista de nivel en un momento muy delicado de la temporada, fuera del descenso por la mínima -empatada con 17 puntos con el Lecce- tras haber sido colista durante varias jornadas tras un inicio negro de campaña.

