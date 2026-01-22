Diecinueve clasificados y cinco pases a las eliminatorias por decidir en la última jornada

Además de esos tres equipos, con 18 puntos los conjuntos francés e inglés, ya han accedido a la siguiente ronda: el Friburgo (17 puntos), el Midtjylland (16), el Braga (16), el Roma (15), el Ferencvaros (15), el Betis (14) -todos ellos entre los ocho primeros en este momento-, el Oporto (14), el Genk (13), el Estrella Roja (13), el PAOK (12), el Stuttgart (12), el Celta (12), el Bolonia (12), el Nottingham Forest (11), el Viktoria Plzen (11), el Fenerbahce (11) y el Panathinaikos (11), a falta de sus posiciones finales.

Las últimas cinco plazas en las eliminatorias se decidirán en la última jornada entre once aspirantes: Dínamo Zagreb (10 puntos), Lille (9), Brann (9), Young Boys (9), Celtic (8), Ludogorets (7), Feyenoord (6), Basilea (6), Salzburgo (6), FSCB (6) y Go Ahead Eagles (6).

Ya están eliminados seis equipos: Rangers (4), Sturm Graz (4), Niza (3), Utrecht (1), Malmoe (1) y Maccabi Tel Aviv (1).

Los 18 partidos de la última jornada de la Liga Europa son los siguientes: Oporto-Rangers, Lille-Friburgo, Betis-Feyenoord, Aston Villa-Salzburgo, Estrella Roja-Celta, Lyon-PAOK, Celtic-Utrecht, Maccabi Tel Aviv-Bolonia, Basilea-Viktoria Plzen, Midtjylland-Dínamo Zagreb, Ludogorets-Niza, Nottingham Forest-Ferencvaros, Sturm Graz-Brann, FCSB-Fenerbahce, Stuttgart-Young Boys, Panathinaikos-Roma, Go Ahead Eagles-Braga y Genk-Malmoe.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy