El Villarreal cede al argentino Thiago Fernández al Oviedo

Fernández sufrió una grave lesión de rodilla tras haberse hecho un hueco en el primer equipo del club argentino y pese a meses de negociaciones no llegó a un acuerdo para renovar su contrato, motivo por el que no volvió a jugar al recuperarse.

Tras firmar con el Villarreal hasta 2031 y haber estado una semanas entrenándose con el equipo de Marcelino García Toral, Thiago Fernández ha sido prestado al Oviedo hasta final de la campaña y sin opción de compra con la idea de que ayude al equipo asturiano y vuelva a tener minutos tras un año en blanco.