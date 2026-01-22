Fútbol Internacional
22 de enero de 2026 - 17:40

El Villarreal cede al argentino Thiago Fernández al Oviedo

Vila-real (España), 22 ene (EFE).- El Villarreal y el Oviedo han llegado a un acuerdo para la cesión a éste del extremo argentino Thiago Fernández, que llegó este mes de enero al club 'groguet' tras acabar su contrato con Velez Sarsfield.

Por EFE

Fernández sufrió una grave lesión de rodilla tras haberse hecho un hueco en el primer equipo del club argentino y pese a meses de negociaciones no llegó a un acuerdo para renovar su contrato, motivo por el que no volvió a jugar al recuperarse.

Tras firmar con el Villarreal hasta 2031 y haber estado una semanas entrenándose con el equipo de Marcelino García Toral, Thiago Fernández ha sido prestado al Oviedo hasta final de la campaña y sin opción de compra con la idea de que ayude al equipo asturiano y vuelva a tener minutos tras un año en blanco.