Rafa Silva regresa al Benfica de Mourinho

Rafa, que había jugado en el Benfica entre 2016 y 2024, firmó un contrato hasta 2028, según informan las 'águilas' en un comunicado, en el que, sin embargo, no detallan las cifras pagadas al equipo turco.

Durante su primer paso por el conjunto, Rafa Silva, de 32 años, se convirtió en uno de los referentes del ataque de las 'águilas', y en 326 partidos disputados dejó un balance de 94 goles y 67 asistencias.

Además, el extremo -que también puede actuar como segundo delantero- ganó tres títulos de Liga, una Copa y dos Supercopas de Portugal.

En la trayectoria de Rafa también figuran el Braga, donde ganó otra Copa lusa, el Feirense y el Alverca, club actualmente propiedad del madridista Vinícius Júnior.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Fue 25 veces internacional con Portugal y formó parte de la selección que ganó la Eurocopa de Francia 2016 y la Liga de Naciones 2019, pero en 2022 decidió renunciar al combinado por motivos personales.