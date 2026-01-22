Un Málaga de dulce, a seguir la racha ante un Burgos también intratable

El equipo malagueño, que solamente ha perdido un encuentro como local, contra el Cádiz (0-1) en la jornada sexta hace cuatro meses, se enfrenta a un conjunto castellano que también llega en una buena racha, con dos triunfos consecutivos en el estadio de El Plantío.

Además, a domicilio perdió 2-0 ante el Córdoba en su última visita, pero, como dato a tener en cuenta, ha logrado ganar al Sporting, Cádiz, Leganés, Mirandés y Almería lejos de Burgos.

No lo va a tener fácil el Málaga para obtener la sexta victoria consecutiva, algo que no consigue desde la temporada 2007-08, que acabó con el ascenso a Primera División, ya que el Burgos no ha perdido en los últimos tiempos en La Rosaleda, con dos empates y un triunfo, éste en la anterior campaña.

El técnico del Málaga, Juan Francisco Funes, invicto desde que sustituyó al anterior entrenador, Sergio Pellicer, hace ocho jornadas, podría repetir el once inicial que ganó al conjunto cordobés, con dos delanteros, Carlos Ruiz Chupete y Adrián Niño.

También cabe la posibilidad, y como suele hacer cuando juega como local, de la entrada del extremo Joaquín Muñoz, por lo que posiblemente Niño se quedaría en el banquillo.

Los demás serán los mismos, ya que tanto el centrocampista Dani Lorenzo como el lateral derecho Carlos Puga se han recuperado de unos problemas físicos.

Por su parte, el Burgos CF llegará a Málaga prácticamente con toda la plantilla disponible, aunque con algunas ausencias condicionadas por sanciones, molestias físicas y movimientos de mercado.

Más allá de la sanción de Fer Niño, no ha habido contratiempos relevantes durante la semana mientras Iván Chapela apura su recuperación y Aitor Córdoba ultima su salida en el mercado invernal de fichajes según ha reconocido el entrenador.

Ramis espera un partido muy distinto al de la primera vuelta en Burgos (2-1), al tiempo que ha destacado la evolución del equipo desde la llegada del nuevo entrenador.

"Ahora es un equipo con tranquilidad, mucha más confianza y descaro. Siempre ha sido dinámico, agresivo y con ritmo, pero las rachas positivas te permiten atreverte a hacer más cosas", ha analizado, sin perder talento individual.

Por todo ello, Ramis considera que será "un partido complicado, en un ambiente extraordinario y muy bonito de jugar".

El técnico no ha ocultado la ambición de sumar una tercera victoria consecutiva y seguir demostrando fiabilidad lejos de casa, incluso en un estadio donde el Málaga lleva meses sin perder.

"Vamos con confianza. Este tipo de partidos son un reto y una oportunidad para demostrar que seguimos creciendo", ha resumido.

Málaga: Alfonso Herrero; Puga, Murillo, Einar Galilea, Rafita; Larrubia, Izan Merino, Dotor, Joaquín o Niño; Dani Lorenzo y Chupete.

Burgos: Cantero, Lizancos, Saúl del Cerro, Grego Sierra, Florian Miguel, David González, Atienza, Morante, Íñigo Córdoba, Curro y Mejía.