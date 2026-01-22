Villarreal-Real Madrid, en la ebullición de LaLiga

Sin pegada en San Sebastián, con Álex Remiro casi insuperable, el Barcelona de las nueve victorias, que se movía inalterable en la cima de la clasificación, reabrió el margen a sus perseguidores con su primer revés liguero desde octubre, desde que fue derrotado por el Real Madrid en el Bernabéu y todo parecía distinto para ambos equipos, separados ahora por un único punto.

El partido Villarreal-Real Madrid, que se juega el sábado en el estadio de la Cerámica, lanza esta jornada por arriba. De los cuatro aspirantes al título son los primeros en jugar este fin de semana. Y además entre sí. El resultado, siempre que no sea empate, desencadenará más presión sobre el Barcelona o incluso el Atlético de Madrid, tercero a ocho puntos del líder. Está a la misma distancia que el club amarillo, que ha jugado un partido menos que todos ellos.

El 6-1 al Mónaco en la Liga de Campeones ha rearmado al Real Madrid, Álvaro Arbeloa y Vinicius, pendientes aún de la confirmación que supone una prueba de fuego como la de este sábado contra el Villarreal, tan frustrado en el torneo continental como entusiasmado en LaLiga, pero consciente de que ir más allá de la tercera o cuarta plaza depende del éxito este sábado contra el segundo de la tabla.

El equipo de Marcelino García Toral, que perdió terreno con su derrota contra el Betis del pasado domingo, ha sido doblegado cada vez que se ha medido en este curso al Barcelona, al Real Madrid y al Atlético de Madrid. Es su salto pendiente, entre sus 41 puntos y sus 13 victorias en 19 partidos, ocho de ellas concentradas en los diez encuentros más recientes en este torneo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La victoria también es el único camino para el Real Madrid. Aún en el proceso de construcción de un nuevo proyecto y un nuevo modo, el tiempo para trabajarlo depende de los puntos. Son dos factores ligados e indispensables con un cambio de entrenador como ha ocurrido en el equipo blanco, eliminado de la Copa del Rey, pero muy vivo en la Liga y la Liga de Campeones.

Ganador de sus cuatro últimos partidos en el campeonato español, con la determinación formidable que significa Kylian Mbappé (suma ya 32 goles, 14 de ellos en los nueve duelos más recientes), el Real Madrid reinicia su asalto al liderato. No camina por la primera posición liguera desde la decimotercera cita. Después se cayó de ahí desde el 1-1 en Girona. Necesita más.

El Barcelona defiende la cima en el Camp Nou. El domingo recibe al Oviedo, el último de la clasificación, con trece jornadas seguidas sin ganar, a siete puntos de la permanencia y en su retorno al campo azulgrana 25 años después. En su última visita allí, en 2001, ganó por 0-1, por medio de un gol de Jaime Jordán de Urríes.

El Barça lo ha ganado todo como local en esta temporada, con nueve victorias en nueve encuentros en casa en esta Liga. Un cien por cien de producción al que sólo se acerca el Atlético, que ha vencido nueve de sus diez encuentros ante su público, encadena nueve victorias consecutivas en el campeonato en su campo y recibe este domingo al Mallorca para insistir en LaLiga, entre sus vaivenes por su peor nivel como visitante.

El equipo balear ha ganado tranquilidad con su última victoria ante el Athletic Club, pero sigue dentro de la apretada clasificación del octavo para abajo de LaLiga. Suma dos puntos más que el descenso, que marca ahora el Alavés, pero sólo tres menos que el Elche, ya octavo en la tabla.

En ese lugar se abre una brecha para arriba, entre los objetivos de Europa y la salvación: de los 24 puntos del club ilicitano a los 32 del Celta, séptimo tras su estirón.

El equipo vigués, ganador de sus últimos tres duelos ligueros y cinco de los seis más recientes, visita a la Real Sociedad, revitalizada bajo el efecto de la llegada de Pellegrino Matarazzo. No sólo fue la victoria contra el Barcelona, sino antes la del Getafe y previamente el empate contra el Atlético de Madrid. Son siete de nueve puntos para avanzar hacia una tranquilidad anhelada.

La Real Sociedad tiene 24 puntos. Los mismos que el Athletic Club, cuya realidad liguera evidencia preocupación. La 'Champions' está muy lejos, a 17 puntos, y la zona de descenso está cada vez más cerca, ya sólo a cinco puntos.

El equipo bilbaíno ha perdido tres de sus últimos cuatro choques en este torneo y no enlaza dos triunfos desde la tercera cita, mientras sobrevive con opciones en la Liga de Campeones con su victoria contra el Atalanta y encara este sábado una visita al estadio Ramón Sánchez Pizjuán, tan vital para él como para el Sevilla, con dos victorias en doce jornadas y sólo dos puntos de colchón sobre la antepenúltima plaza del Alavés, que recibe a un Betis en plena pugna europea.

Del octavo para abajo de la clasificación, en esa inquietud evidente por el descenso, están el Girona y el Getafe, enfrentados entre sí en Montilivi con el recuerdo presente de David Cordón, padre del jugador del equipo azulón Davinchi y fallecido en el accidente ferroviario de Adamuz.

También están en esa zona el Rayo y Osasuna, que se cruzan en Vallecas; el Levante y el Elche, rivales en terreno azulgrana; y el Valencia, cuya reacción tiene un nuevo examen en Mestalla, un punto por encima del descenso, y ante el Espanyol, quinto en la tabla.