Coudet (Alavés): Estoy tranquilo dentro de que no es el escenario ideal

El argentino se mostró en una rueda de prensa, antes de recibir al Real Betis este domingo en partido de la vigésima primera jornada de LaLiga EA Sports (Primera División del fútbol español), “convencido” de lo que hacen sus jugadores, pero tiene claro que existe una necesidad de ganar.

A pesar de todo, matizó que la clasificación “está muy apretada”, con muchos equipos en cinco puntos.

“Nos hemos visto bien en casa en los últimos juegos, por más que haya sido de Copa, hemos enfrentado a un rival importante como el Rayo y nos hemos visto bien, hemos rotado los jugadores y se sigue viendo una idea clara de juego”, remarcó el técnico babazorro, que advirtió del gran equipo que tiene el Betis, con un entrenador (el chileno Manuel Pellegrini) “de gran nivel mundial”.

“Veo al grupo bien, trabajando muy bien, muy convencido, así que eso me da tranquilidad”, manifestó Coudet, que aclaró que este partido “no es ninguna final”.

“Ojalá lleguemos a jugar una final que todavía tenemos chance -en la Copa-, pero todos los partidos son importantes”, consideró el 'Chacho', convencido de que en casa tendrán que hacer “un buen partido”.

Coudet volvió a achacar a la contundencia, los últimos resultados de su equipo, pero no apuntó “ni al delantero, ni a la gente ofensiva”. “Es importante tratar de mantener la portería en cero, pero también es importante marcar”, añadió.

El entrenador albiazul subrayó que, a pesar de la situación en la tabla, se encuentran a un partido de que se diga que están dentro de la mejor puntuación de los últimos años.

“Lo tengo que resaltar porque si no parece todo negativo, no me gusta estar en la situación que estamos, pero ganando el domingo no se puede vivir en esta montaña rusa”, explicó y agregó que hay que tener un equilibrio.

Coudet no quiso hablar de mercado, en un club que todavía no ha fichado este invierno. “Trabajo con los jugadores que tenemos, lo que tengo son los que están”, aceptó.