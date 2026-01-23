El argentino Gattoni, novedad en una lista sin el lesionado Nianzou y el sancionado Mendy

Fede Gattoni, que llegó al club andaluz en el verano de 2023 desde San Lorenzo de Almagro, ha sido inscrito ante LaLiga por las bajas en la zaga del equipo que dirige su compatriota Matías Almeyda, una situación que se ha agravado con la enésima lesión muscular de Nianzou la pasada jornada en Elche y la rotura del escafoides del pie izquierdo que se le ha diagnosticado al brasileño Marcao Teixeira.

Marcao, que además está sancionado y cumplirá este sábado ante el Athletic el cuarto de los seis partidos con los que fue castigado por su expulsión en el Santiago Bernabéu, deberá pasar por el quirófano, precisó este viernes en rueda de prensa Almeyda.

"Marcao sufrió un golpe en noviembre, siguió por las ganas de estar, igual que por las ganas de estar se bajó el sueldo. Desde fuera eso no se ve y yo sí se lo valoro. Insistió en entrenar y jugar. Cuando fue expulsado decidimos pararlo y apareció esa fractura, y va a tener que ser operado", explicó el técnico de Azul (provincia de Buenos Aires).

Además de Gattoni, de 26 años, entra en la lista de veintidós futbolistas facilitada por Almeyda el delantero del Sevilla Atlético Álex Costa. Con respecto a los citados para el partido empatado a dos en el Martínez Valero de Elche, sustituyen a Nianzou y al centrocampista galo Mendy, sancionado al ver el pasado lunes la quinta amarilla.

Siguen, además, en proceso de recuperación de sus lesiones el delantero chileno Alexis Sánchez; dos extremos: el belga Adnan Januzaj y el suizo Rubén Vargas; el central César Azpilicueta; y el mediapunta Alfon González, quien este viernes hizo trabajo parcial con el grupo tras la dolencia en el sóleo izquierdo que sufrió a principios de año.

La convocatoria la forman los porteros Odysseas, Nyland y Alberto Flores; los defensas Carmona, Juanlu, Kike Salas, Gattoni, Cardoso, Castrín, Oso y Suazo; los centrocampistas Agoumé, Sow, Gudelj, Jordán y Manu Bueno; los extremos Miguel Sierra y Ejuke; y los atacantes Peque, Akor Adams, Isaac Romero y Álex Costa.

Por otro lado, el Sevilla informó de que, antes del partido contra el Athletic en el Ramón Sánchez-Pizjuán, se guardará un minuto de silencio en memoria de las víctimas de los accidentes de trenes en Adamuz (Córdoba), en el que murieron 45 personas, y de Gelida (Barcelona), donde falleció el maquinista en prácticas Fernando Huerta Jiménez.

Este joven de 27 años era socio del club hispalense desde hace veinte años y en su recuerdo los jugadores del equipo sevillista llevarán brazaletes negros.