El Arsenal es “el mejor equipo del mundo actualmente”

Los Gunners cuentan con siete puntos de ventaja sobre el City cuando restan 16 fechas para la conclusión del campeonato inglés. Si bien el Manchester City ya recortó una distancia parecida en el pasado reciente, el reto parece más complicado ante un Arsenal que es “el mejor equipo del mundo actualmente” , indicó Guardiola en conferencia de prensa.

El técnico español se refirió a los números del equipo dirigido por el también español Mikel Arteta, que lidera la Premier y la Champions League, y que sigue vivo en Copa de la Liga (semifinales) y en FA Cup (4ª ronda) .

En liga “espero que podamos acercarnos a ellos, mejorar y tener una opción para alcanzarlos” , declaró Guardiola. Manchester City recibe el sábado al colista Wolverhampton luego de haber perdido sus dos últimos partidos, contra Manchester United en Premier League y en Bodo/Glimt en Liga de Campeones.

Los ’Skyblues’ no conocen la victoria en liga en lo que va de año 2026 (3 empates y una derrota) .

Poco después, en conferencia de prensa, el entrenador del Arsenal, Mikel Arteta, fue preguntado por las declaraciones del catalán. ¿El mejor equipo del mundo? “No lo sé, creo que somos un equipo que quiere mejorar continuamente, que hacemos muchas cosas bien, pero que estamos lejos de ser perfectos” , respondió el técnico vasco.

Arsenal recibe el domingo a un Manchester United que viene de ganar al Manchester City (2-0) el sábado en el debut del nuevo entrenador Michael Carrick.

* Programa 23ª jornada. Sábado: 09:30 West Ham -Sunderland (ESPN); 12:00 Burnley -Tottenham (ESPN); 12:00 Fulham- Brighton; 12:00 Manchester City-Wolves; 14:30 Bournemouth -Liverpool (ESPN).

Domingo: 11:00 Brentford-Nottingham; 11:00 Crystal Palace-Chelsea; 11:00 Newcastle - Aston Villa; 13:30 Arsenal -Manchester United (ESPN).

Lunes: 17:00 Everton- Leeds (ESPN2).

* Los 10 primeros: Arsenal 50 puntos, Manchester City 43, Aston Villa 43, Liverpool 36, Manchester United 35, Chelsea 34, Brentford 33, Newcastle 33, Sunderland 33, Everton 32.

