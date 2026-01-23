El Athletic recupera a Nico, Yuri y Berenguer para el Sánchez-Pizjuán

Además de esos tres futbolistas, que apuntan también al once titular, Valverde ha incluido en la lista de 23 jugadores que ha elaborado a Urko Izeta e Iker Monreal, ausentes los dos en Italia por no estar inscritos para el torneo continental.

Esos cinco jugadores ocupan en la citación los puestos de los sancionados Gorka Guruzeta e Iñigo Lekue, expulsados los dos en el último partido liguero en Mallorca, y de los también 'cachorros' de los que tuvo echar mano el técnico para completar la lista para Bérgamo Mikel Santos, Ibon Sánchez y Adrián Pérez.

No obstante, repiten en la convocatoria los jóvenes del Bilbao Athletic Jon de Luis, central, y Asier Hierro, delantero, además del ya ha habitual Selton Sánchez, centrocampista.

De la relación, además de los sancionados Lekue y Guruzeta, se han quedado fuera los lesionados Iñaki Williams, Aymeric Laporte, al que Valverde espera en breve de vuelta, Maroan Sannadi, Beñat Prados, y el también sancionado, en su caso por la UEFA, Yeray Álvarez.

Así, los 23 convocados por Valverde para el partido de mañana en Sevilla, correspondiente a la vigésima primera jornada de LaLiga EA Sports (Primera División del fútbol español), son Unai Simón; Gorosabel, Vivián, Paredes, Yuri; Jauregizar, Galarreta; Robert Navarro, Sancet, Nico Williams; Berenguer; Padilla, Areso, Monreal, De Luis, Adama, Rego, Vesga, Selton, Unai Gómez, Nico Serrano, Izeta y Asier Hierro.