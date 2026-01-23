El Atlético Mineiro ficha al delantero colombiano Mateo Cassierra por cuatro años

El Mineiro afirmó en un comunicado que Cassierra, de 28 años, ya se encuentra en la ciudad de Belo Horizonte y que superó los exámenes médicos a los que fue sometido antes de firmar el contrato.

Se trata del sexto refuerzo anunciado este año por el 'Galo', comandado por el técnico argentino Jorge Sampaoli.

Formado en el Deportivo de Cali, con el que conquistó una Liga en 2015, Cassierra pasó por los equipos holandeses Ajax y Groningen, así como por el Racing argentino.

En los últimos cuatro años con el Zénit, se coronó dos veces como campeón de la Liga rusa y conquistó la Copa.

El Mineiro quedó undécimo en la Liga brasileña del año pasado y fue vicecampeón de la Copa Sudamericana, perdiendo ante el Lanús argentino en la final.