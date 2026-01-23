El Sporting de Gijón incorpora al uruguayo Andrés Ferrari como cedido

El punta, de 23 años y con pasaporte italiano, cuenta con experiencia en el fútbol español, concretamente en la Segunda División, tras militar en la estructura del Villarreal.

Ferrari fue internacional sub-20 con Uruguay, proclamándose en el verano de 2023 como campeón del mundo de su categoría.

Tal y como anunció el club mediante un comunicado, el acuerdo incluye una opción de compra al término del periodo de cesión.

El Sporting informó que el futbolista ya se unió esta mañana a la dinámica de la primera plantilla tras superar el reconocimiento médico y le deseó "el mayor de los éxitos en su nueva etapa como jugador sportinguista".

Para el vídeo de su presentación en redes sociales, el futbolista entró en El Molinón al volante de un clásico vehículo de la famosa marca italiana Ferrari para posteriormente enfundarse su nueva camiseta con el dorsal '9' a la espalda.