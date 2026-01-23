Grealish sufre una fractura de estrés en el pie y estará varios meses de baja

David Moyes, entrenador de los 'Toffees', confirmó la mala noticia este viernes en rueda de prensa, aunque no quiso entrar en detalles de cuándo podría volver de la lesión el futbolista, del que se estima que estará tres meses fuera de los terrenos de juego.

"Es un golpe muy duro", dijo el técnico escocés.

Grealish está cedido esta temporada en el Everton después de que el Manchester City no le pudiera garantizar jugar con regularidad. El extremo inglés ha disputado 22 partidos con los 'Toffees' y ha marcado dos goles y seis asistencias.