Lenglet ultima recuperación con vistas a próximos duelos del Atleti en Liga y 'Champions'

El retorno del defensa supuso la disponibilidad de todos los efectivos de Diego Simeone en el entrenamiento de este viernes, en el que su equipo ya preparó el duelo de este domingo contra el Mallorca en el estadio Metropolitano, correspondiente a la vigésima primera jornada de LaLiga EA Sports (Primera División del fútbol español), a la espera de si Lenglet entra ya en esa convocatoria o aguarda a la siguiente ante el Bodo/Glimt.

La plantilla del Atlético se ejercitó a dos velocidades en la sesión matutina, con trabajo más suave para los titulares del último choque ante el Galatasaray, el pasado miércoles en la Liga de Campeones, menos el argentino Thiago Almada, que, al jugar sólo 45 minutos en ese encuentro, se entrenó con más intensidad al ritmo de los suplentes.

El duelo contra el Mallorca es el sexto partido en este mes de enero para el Atlético, que seguirá con su ‘maratón’ en las próximas semanas, con los duelos ante el Bodo/Glimt, el Levante y el doble ante el Betis del chileno Manuel Pellegrini, entre Liga y Copa del Rey en los siguientes 14 días.