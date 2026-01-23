Núñez: “Esperemos que sea un buen momento para poder llegar y ayudar a todos”

“Estoy muy contento, tenía muchas ganas de que se cerrara para poder estar aquí y ayudar a los compañeros y al club en todo lo posible. Vengo de estar jugando, lo que el míster y los compañeros necesiten yo voy a intentar aportar mi ‘granito de arena’. Vengo en buena forma física y con ganas de juntarme con los compañeros”, dijo.

En las declaraciones publicadas por el club después de anunciar su llegada, el futbolista vasco comentó que tanto la entidad como él tenían ganas de que llegara al equipo y “ha salido todo bien”.

“Con muchas ganas de trabajar para ayudar a los compañeros, club y afición. El Valencia es un histórico de LaLiga, un gran club, con una gran afición y estadio. Tengo muchas ganas de poder empezar”, reiteró.

Además, Núñez también dijo que tiene muchas ganas de jugar en Mestalla. “Siempre que he venido como rival, ha sido un estadio que ha apretado mucho a los rivales y que ha animado mucho a sus jugadores. Tengo muchas ganas de poder vivir eso como jugador del Valencia”, apuntó.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Por último, el central de Portugalete comentó que el meta Julen Agirrezabala, con quien coincidió en el Athletic, solo le ha dicho “buenas palabras” del Valencia. “Me ha dicho que venga con ganas de poder ayudar al equipo y muy contento de volver a compartir vestuario con él porque es un chaval de ’10’”, finalizó.