Rodrygo, Brahim y Carreras, novedades en la convocatoria

Mantiene el Real Madrid las mismas bajas por lesión, con las ausencias defensivas de Éder Militao, Antonio Rüdiger, Trent Alexander-Arnold y Ferland Mendy, y le añade la del centrocampista Aurélien Tchouaméni, sancionado por acumulación de tarjetas amarillas.

Arbeloa recupera a Carreras, baja en la Liga de Campeones ante el Mónaco, por sanción, y cambia los canteranos que cita con el primer equipo al llamar al lateral Diego Aguado y el mediocentro Jorge Cestero.

El brasileño Rodrygo regresa en su segundo intento, tras no llegar a tiempo para el duelo europeo de esta semana, ya recuperado de la dolencia que le provocó un golpe sufrido en la semifinal de la Supercopa de España y tras forzar en la final. Desde entonces se perdió tres partidos: Albacete, Levante y Mónaco.

Brahim, por su parte, no juega con el Real Madrid desde el pasado 14 de diciembre cuando se despidió ante el Alavés para marcharse a disputar con Marruecos la Copa África. Tras dos entrenamientos, es citado por Arbeloa.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La convocatoria del Real Madrid para medirse al Villarreal en la jornada 21 de LaLiga la integran:

. Porteros: Courtois, Andriy Lunin y Sergio Mestre.

. Defensas: Dani Carvajal, David Alaba, Raúl Asencio, Dean Huijsen, Fran García, ÁLvaro Carreras y Diego Aguado.

. Centrocampistas: Fede Valverde, Camavinga, Arda Güler, Dani Ceballos, Jude Bellingham y Jorge Cestero.

Delanteros: Rodrygo, Vinícius, Mastantuono, Brahim, Gonzalo y Mbappé.