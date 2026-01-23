Satriano: "Bordalás es un entrenador conocido y respetado"

Martín Satriano, de 24 años, se formó en las categorías inferiores del Nacional de su país y del Inter de Milán, club con el que llegó a debutar en la Serie A durante la temporada 2021/22.

Después, el club italiano le cedió en diferentes campañas a equipos como el Brest, el Empoli y el Lens hasta que fue adquirido a cambio de 5 millones de euros por este último club, que esta temporada cedió al delantero al Lyon.

En la presente campaña sumaba tres tantos, dos en la Ligue 1, ambos al Nantes, y otro en la Liga Europa, el que consiguió frente al Salzburgo el pasado 2 de octubre. En total, ha participado en 19 encuentros oficiales, 15 de ellos titular, y también suma una asistencia a sus estadísticas.

“Vengo a Getafe igual que mis compañeros, con las ganas de aportar al equipo en lo que el míster me pida y después físicamente estoy bien. Como delantero puedo aportar mucho, soy un delantero que se adapta a los jugadores que tengo al lado. Si me toca luchar voy a luchar. Tenemos un grupo muy fuerte, ahora no estamos en buen momento pero lo vamos a sacar adelante”, dijo Satriano, durante su presentación.

En Getafe, Satriano estará dirigido por José Bordalás, un entrenador "muy conocido y respetado" por sus planteamientos futbolísticos.

"Todos sabemos los principios de él. La primera semana de trabajo estamos tratando de adaptarnos, pide mucha intensidad, coraje y esta semana hemos hecho buenos entrenamientos”, manifestó.

Otro jugador que se ha incorporado al Getafe en este mercado de invierno es Sebastián Boselli, defensa central uruguayo del River Plate argentino que llega cedido.

Boselli, de 22 años, se formó en las categorías inferiores del Defensor Sporting Club de su país. Ha sido internacional con la selección uruguaya sub-20 y sub-24 y firmó con River Plate en 2023. En 2024 jugó en el también argentino Estudiantes de La Plata y regresó a River Plate en 2025 para acumular 63 partidos oficiales como profesional.

"Físicamente me siento muy bien para competir y preparado para todo. Vengo de River, que es un club con exigencia. Ayer me encontré con un grupo que me ayudó mucho, me ha recibido de muy buena manera. Va a ser buena adaptación”, apuntó.

Sobre Bordalás, expresó que es un técnico que exige "mucho física y mentalmente".

"Nos vamos a adaptar rápido. A los uruguayos siempre les fue bien aquí. Vamos a trabajar eso y esa garra que nos caracteriza. Vamos a estar muy bien y contentos”, concluyó.