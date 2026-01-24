2-1. El Fulham sueña con Europa

Los 'Cottagers' se impusieron al Brighton remontando el gol inicial de Yasin Ayari y se llevaron el triunfo en el tiempo de descuento gracias a una falta de Harry Wilson, el talismán de este equipo.

El galés ha marcado cuatro goles en los últimos cinco partidos y es sin ninguna duda el futbolista más en forma del Fulham esta temporada y el que les está haciendo soñar con volver a Europa más de una década después.

El Brighton, que cae en sus aspiraciones, se adelantó gracias a un golazo de Ayari, pero tras el empate de Samu Chwkwemeze, se llevó el varapalo de ver cómo el VAR anuló por fuera de juego el que creían que era el tanto de la victoria de Danny Welbeck.

Cuando todo parecía hecho para el empate, Wilson anotó una falta desde 25 metros en la que Bart Verbruggen probablemente pudo hacer mucho más porque la pelota se coló por su palo y le faltó tener la mano algo más dura para despejarla.

Los tres puntos meten al Fulham en la séptima posición con 34 puntos, uno menos que el Manchester United, que tiene que jugar, y dos menos que el Liverpool, que cierra las posiciones de Champions League, mientras que el Brighton se queda en tierra de nadie, duodécimo con treinta unidades.