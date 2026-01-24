Ángel Romero es de Boca y Ronaldo anota para Talleres

El atacante paraguayo de 33 años llega al club argentino tras haber quedado con el pase libre de Corinthians.

Se espera que Ángel esté presente este domingo en el estadio La Bombonera para presenciar el duelo contra Deportivo Riestra.

Boca ya había querido contar con Romero en el 2022, pero no hubo acuerdo y el paraguayo decidió fichar por el Cruz Azul.

* Ángel vuelve al fútbol argentino, tras haber jugado en San Lorenzo entre 2019 y 2021. Con la casaca azulgrana marcó 11 goles y repartió 9 asistencias en 48 partidos disputados, entre todas las competiciones.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Ronaldo, debut, gol y victoria

Ronaldo Martínez tuvo un debut exitoso con la casaca de Talleres de Córdoba. El ariete paraguayo de 29 años marcó el viernes el primer tanto para su equipo, que le ganó 2-1 a Newell’s por la primera fecha del torneo Apertura argentino.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El gol de Martínez fue en el minuto 58 con golpe de cabeza, aprovechando un lanzamiento de tiro libre de Giovanni Baroni. Valentin Depietri (86’) puso el 2-0 y Walter Núñez (90’) descontó para Ñulls, que alistó de titular al zaguero paraguayo Saúl Salcedo.

* Ronaldo Martínez, que fue elegido la figura del partido, logró su 17° gol en 79 partidos en la Liga argentina, desde la temporada 2023 cuando fichó por Platense y con el que fue máximo artillero en el torneo pasado.

En total, Martínez suma 23 goles y 7 asistencias en 115 partidos en el fútbol argentino, incluyendo todas las competencias.

Triunfo de River Plate

River Plate venció el sábado 1-0 a Barracas Central en la continuidad de la primera fecha del Apertura.

Gonzalo Montiel (59’) marcó de cabeza el gol para el Millonario, que tuvo entre los suplentes al paraguayo Matías Galarza.

Entre los suplentes de Barracas estaban los paraguayos Juan Espínola (arquero) y Rodrigo Bogarín (delantero).

* Otros resultados: San Lorenzo 2-Lanús 3; Independiente 1-Estudiantes LP 1; Ind. Rivadavia 2-Atl. Tucumán 1. Más tarde jugaban Gimnasia LP-Racing y Rosario Central-Belgrano.

Domingo: 18:30 Boca- Riestra (ESPN); 21:00 Tigre -Estudiantes de Río Cuarto (TyC); 21:00 Argentinos Juniors-Sarmiento de Junín.