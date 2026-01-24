El Bayern Múnich pierde el invicto en la Bundesliga

El revés dejó al Bayern plantado en los 50 puntos y fue aprovechado por el Borussia Dortmund (2º, 42 puntos) , que en el último turno del día venció 3-0 en el campo del Unión Berlín, para recortar de 11 a 8 puntos su desventaja e inyectar una dosis de emoción a una Bundesliga necesitada de ella.

En el Allianz Arena de Múnich, nada hacía pensar en una sorpresa cuando el defensa japonés Hiroki Ito adelantó a los muniqueses en el minuto 23, elevándose para rematar de cabeza un saque de esquina lanzado por el francés Michael Olise, pero en la recta final del choque los visitantes dieron la vuelta al marcador, con los tantos sucesivos del brasileño Arthur Chaves (75’) y del francés Han-Noah Massengo (81’) .

En el descuento final, el Bayern rozó el empate con un disparo al larguero de Olise.

Conociendo ya la derrota del Bayern, el Borussia Dortmund salió decidido a por el triunfo e hizo un partido muy sólido en la capital (3-0) . Los tantos amarillos contra el Unión Berlín fueron conseguidos por Emre Can (10’ de penal) , Nico Schlotterbeck (53’) y Maximilian Beier (84’) .

* Resultados: Bayern 1- Augsburgo 2; Leverkusen 1-Werder Bremen 0; Eintracht Frankfurt 1- Hoffenheim 3; Maguncia 3-Wolfsburgo 1; Heidenheim 0- Leipzig 3. Unión Berlín 0- Borussia Dortmund 3.

-Viernes: St Pauli 0- Hamburgo 0.

-Domingo: 11:30 Bor. Mönchengladbach-Stuttgart (ESPN2); 13:30 Friburgo - Colonia.

* Posiciones: Bayern 50 puntos, Dortmund 42, Hoffenheim 36, Leipzig 35, Stuttgart 33, Leverkusen 32, Eintracht 27, Friburgo 24.

