El central Agustín Rogel regresa a Nacional tras ocho años en el exterior

Así lo confirmó el Tricolor en sus redes sociales, donde le dio la bienvenida al futbolista nacido en Montevideo en octubre de 1997.

Surgido en las divisiones formativas de Nacional, Rogel se estrenó de manera oficial con dicho club en marzo de 2017 y jugó allí un total de 22 encuentros, en los que sumó 15 victorias, tres igualdades y cuatro derrotas. Además, anotó dos tantos.

Tras dejar el Tricolor, el central defendió al ruso Krylia Sovetov Samara, a Toulouse de Francia, al argentino Estudiantes de La Plata, a Hertha Berlín y a Internacional de Brasil.

Mientras tanto, defendió a la selección uruguaya sub-20, con la que conquistó el Sudamericano de la categoría en 2017 y acabó cuarta en la Copa del Mundo de Corea del Sur.

En ese equipo compartió plantilla con futbolistas como Federico Valverde, Rodrigo Bentancur, Nicolás de la Cruz y Mathías Olivera, habituales convocados de Marcelo Bielsa.

Con la mayor jugó un partido bajo las órdenes de Diego Alonso, en el que la Celeste cayó por 0-1 en un amistoso frente a Irán.

Con su vuelta a Nacional, el conjunto dirigido por Jadson Viera sumó su séptimo refuerzo tras las llegadas de Baltasar Barcia, Jhon Guzmán, Maximiliano Silvera, Agustín Vera, Tomás Verón Lupi y Juan de Dios Pintado.

El próximo 1 de febrero, el Tricolor hará su debut oficial en la temporada 2026, enfrentándose a Peñarol por la Supercopa Uruguaya, certamen que pone cara a cara al campeón uruguayo con el ganador del Torneo Intermedio.