El City se reengancha a la Premier, el Liverpool no levanta cabeza

Los Citizens quedan a cuatro puntos del Arsenal, que el domingo se mide al Manchester United. Los jugadores dirigidos por Pep Guardiola, que solo habían sumado tres puntos de doce desde principios de mes y venían de dos duras derrotas ante el Manchester United (2-0) y el Bodo/Glimt (3-1) -en Champions-, no tuvieron que forzar la máquina para dominar al colista, hasta el punto de que el técnico catalán optó por no alinear de inicio a Erling Haaland ni a Phil Foden.

El partido fue un estreno perfecto para el central Marc Guéhi, recién llegado del Crystal Palace para paliar la ausencia de Rúben Dias y taponar las grietas aparecidas en las últimas semanas.

Tras golear al Marsella (3-0) en la Liga de Campeones entre semana, el Liverpool, una vez más, no supo tener continuidad, superado por un combativo Bournemouth.

Cuarto con 36 puntos, el Liverpool podría caer al octavo puesto el domingo en caso de victorias de Manchester United (34) , Chelsea (34) , Brentford (33) y Newcastle (33) .

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Derrotas de los paraguayos

Omar Alderete (Sunderland) completó el partido en la derrota 3-1 ante el West Ham.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Diego Gómez (Brighton) jugó hasta los 81’ y su equipo cayó sobre la hora 2-1 ante Fulham.

Enso González (Wolves) no entró en la convocatoria para el encuentro contra el Manchester Cityñ.

Resultados y goleadores

* West Ham 3-Sunderland 1. Goles: 14’ Crysencio Summerville, 28’ Jarrod Bowen, de penal, 43’ Mateus Fernandes (WH); 66’ Brian Brobbey (S). Ast:

* Burnley 2-Tottenham 2. Goles: 38’ Micky Van de Ven, 90’ Cuti Romero (T); 45’ Axel Tuanzebe, 69’ Lyle Foster (B). Ast: 21.618.

* Fulham 2-Brighton 1. Goles: 28’ Yasin Ayari (B); 72’ Samuel Chukwueze, 90+2’ Harry Wilson (F). Ast: 27.239.

* Manchester City 2- Wolves 0. Goles: 6’ Omar Marmoush, 45+2’ Antoine Semenyo (MC).

* Bournemouth 3-Liverpool 2. Goles: 26’ Evanilson, 33’ Alejandro Jiménez y 90+5’ Amine Adli (B); 45’ Van Dijk, 80’ Dominik Szoboszlai (L). Ast: 11.260.

-Domingo: 11:00 Brentford-Nottingham; 11:00 Crystal Palace-Chelsea; 11:00 Newcastle - Aston Villa; 13:30 Arsenal -Manchester United (ESPN).

-Lunes: 17:00 Everton- Leeds (ESPN2).

* Posiciones: Arsenal 50 puntos, Man. City 46, Aston Villa 43, Liverpool 36, Man. United 35, Chelsea 34, Fulham 34, Brentford 33, Newcastle 33, Sunderland 33.

Fuente: AFP