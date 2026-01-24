El Valencia espera en horas al argentino Guido Rodríguez para cerrar su acuerdo

Guido Rodríguez, que tenía contrato con el West Ham hasta el final de la campaña, ha llegado a un acuerdo para desvincularse del club inglés. El jugador acudió este sábado al partido del que ha sido su equipo para despedirse de sus compañeros.

De 31 años e internacional absoluto con Argentina, con la que conquistó el Mundial de Qatar 2022, debutó como profesional con River Plate y en el mercado de invierno de 2020 dio el salto a Europa para jugar en el Betis, club en el que estuvo cuatro campañas tras haber pagado unos 4,5 millones por el 70% de sus derechos al América mexicano.

Tras acabar su contrato con el club verdiblanco, con el que jugó 123 partidos en La Liga, firmó por el West Ham en el verano de 2024, equipo con el que la pasada campaña disputó 23 partidos la pasada campaña pero en el que había perdido protagonismo en esta campaña, una situación que complicaba su presencia en el Mundial de este verano.