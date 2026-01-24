Febas se perderá ante el Barcelona por sanción su primer partido de Liga

Febas vio en la segunda parte del partido ante el Levante la quinta tarjeta amarilla del curso, por lo que será suspendido con un encuentro por acumulación de amonestaciones.

La baja del ilerdense, clave en el juego del centro del campo del Elche, llega en un momento especialmente delicado para el conjunto ilicitano, que encadena tres jornadas sin conocer la victoria.

Además, Febas ha centrado la atención del entorno del Elche en las últimas fechas al no haber renovado aún su contrato, pese al interés de la entidad por prolongar su vinculación con el club.

La ausencia del centrocampista será una baja sensible para el equipo que dirige Eder Sarabia, ya que era el único jugador de la plantilla que había participado en los 21 partidos de Liga disputados por el Elche.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El Elche mantiene bajo amenaza de suspensión a Adrià Pedrosa y David Affengruber, pero recupera para la próxima jornada a Víctor Chust, que se perdió el encuentro ante el Levante por acumulación de amonestaciones.

El conjunto ilicitano tiene, además, varios jugadores con problemas físicos que intentará recuperar para el partido ante el Barcelona, como los defensas Álvaro Núñez, Pedro Bigas y John Chetauya.

Solo Héctor Fort, cedido por el Barcelona y operado recientemente del hombro, y el delantero Rafa Mir, que sufrió hace tres semanas una lesión muscular, parecen descartados para este compromiso.