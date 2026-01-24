Jagoba Arrasate: "Las novedades deberían ser para mejorar el equipo, no al revés"

“El mercado está abierto y nunca sabes qué puede pasar. Tanto la dirección deportiva como yo sabemos que tenemos que reforzarnos y no debilitarnos. A veces hay mucho ruido y pocas nueces; las novedades deberían ser para mejorar el equipo y no al revés”, señaló.

Sobre los rumores de una posible salida de Vedat Muriqi, indicó que el futbolista “es capital” para sus intereses. En cuanto a un posible movimiento de Omar Mascarell, aseguró que está centrado “en el día a día; el club quiere que siga”, y afirmó que no se fija en posibles ofertas para el centrocampista.

Con miras al duelo contra el cuadro colchonero, el técnico considera que necesitan “hacer un gran partido; es uno de los campos más complicados y el equipo necesita ser más sólido atrás”.

El Cholo Simeone es el entrenador contra el que más partidos ha perdido Arrasate: “Si todos los años me enfrento al Cholo será buena señal. Me agarro más a la victoria con Osasuna y al empate de este año. Es un gran entrenador, pero firmo todos los años enfrentarme al Cholo”, admitió.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Uno de los aspectos que quiere mejorar es el rendimiento lejos de Son Moix: “Es verdad que en la segunda vuelta ya hablamos de que teníamos que mejorar, y cuando hablamos de eso incluye también mejorar fuera de casa. Hay partidos y partidos; mañana igual haces uno bueno y no te da para ganar, pero hay que empezar por esa solidez”, comentó.

El entrenador bermellón no contará ni con Lato, ni con Kumbulla ni con Morlanes, aunque confía en que estarán “la próxima semana, porque sus lesiones musculares no son gran cosa”.

También está pendiente la evolución de Antonio Raíllo, duda por una luxación de clavícula.