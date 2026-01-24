Lenglet regresa a la convocatoria después de cinco semanas de baja

La única baja de la citación es Antoine Griezmann, como ya era conocido por la lesión muscular sufrida en el entrenamiento de este viernes en el muslo izquierdo.

El técnico ha llamado a tres jugadores del filial (el portero Salvador Esquivel, el lateral izquierdo Julio Díaz y el delantero Sergio Esteban) para completar la convocatoria.

Además de Lenglet y esos tres canteranos, la lista está compuesta por los porteros Jan Oblak y Juan Musso; los defensas Nahuel Molina, José María Giménez, Matteo Ruggeri, Marcos Llorente, David Hancko, Marc Pubill y Robin Le Normand; los centrocampistas Johnny Cardoso, Koke Resurrección, Pablo Barrios, Álex Baena y Thiago Almada; los extremos Giuliano Simeone y Nico González; y los delanteros Alexander Sorloth y Julián Alvarez.