Lucha por los puestos europeos entre la Real y el Celta

La escuadra donostiarra llega en el mejor momento de la temporada gracias al gran inicio del técnico Pellegrino Matarazzo en el banquillo. Son tres victorias, la última ante el Barcelona, y un empate, ante el Atlético de Madrid, en los primeros cuatro compromisos del estadounidense como técnico, de manera que, lo que antes parecía una supervivencia por mantener la categoría, ahora la realidad ha cambiado y se puede empezar a mirar hacia arriba.

Por ello, el duelo ante el cuadro vigués se presenta como clave en la lucha por los puestos europeos, ya que una derrota pondría la diferencia en once puntos. En cambio, si los donostiarras consiguen la tercera victoria consecutiva en Liga, se pondrían a tan solo cuatro puntos del Celta, equipo que ahora mismo ocupa el séptimo lugar de la clasificación.

El técnico txuri urdin no podrá contar este domingo con Zakharyan, Kubo, Yangel Herrera y Rupérez, todos ellos lesionados, ni tampoco con Carlos Soler, sancionado. Para ocupar dichas demarcaciones, los potrillos Ibai Aguirre, Job Ochieng y Dani Díaz serán de la partida para añadir fondo de armario a un equipo con pocos atacantes.

En cuanto al once, Barrenetxea ocupará el lugar del lesionado Kubo, mientras que todo hace indicar que Gorrotxategi y Turrientes formarán un doble pivote para suplir al sancionado Soler. Zubeldia apunta a repetir en el centro de la zaga junto a Jon Martín y el resto serán los que vienen jugando con Matarazzo.

La mejoría experimentada por el Celta desde que empezó el nuevo año y el refuerzo anímico que supuso el triunfo ante el Lille, en un partido en el que jugó más de una hora con un futbolista menos, hacen soñar al celtismo con la quinta victoria consecutiva en 2026.

No obstante, esta vez el examen es mucho más exigente por el desgaste que supuso el duelo europeo y porque enfrente tendrá a un rival que ha ‘resucitado’ desde la llegada del estadounidense Pellegrino Matarazzo.

Para el desafío de Anoeta, Claudio Giráldez recupera al centrocampista Ilaix Moriba, que no pudo jugar contra el Lille por sanción. En ese partido, además, fue expulsado Hugo Sotelo en el minuto 29. Eso le da más opciones que Miguel Román para formar junto al guineano.

Starfelt y Marcos Alonso parecen fijos en la línea defensiva, donde la duda está en si Javi Rodríguez tiene continuidad o entra en su lugar Aidoo o Manu Fernández.

Y arriba, con Aspas y Borja Iglesias descansados tras ser sustituidos en el descanso, todo apunta a que la única novedad será la presencia de Bryan Zaragoza en el costado izquierdo, aunque Giráldez podría sorprender con la entrada de Pablo Durán, quien ha marcado en dos de los últimos tres enfrentamientos contra la Real.

Real Sociedad: Remiro; Aramburu, Zubeldia, Jon Martín, Sergio Gómez; Turrientes, Gorrotxategi, Brais; Barrenetxea, Guedes y Oyarzabal.

Celta: Radu; Manu Fernández, Starfelt, Marcos Alonso; Mingueza, Moriba, Sotelo, Carreira; Aspas o Pablo Durán, Bryan Zaragoza y Borja Iglesias.

Árbitro: Javier Alberola (Comité Castellano-Manchego)