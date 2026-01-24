Martín Presa sobre el estadio: "El Rayo, como se quede aquí, muere"

El recurrente debate de los últimos meses sobre la ubicación del Estadio de Vallecas, propiedad de la Comunidad de Madrid, ha vuelto a vivir esta semana un nuevo capítulo.

La máxima dirigente regional, Isabel Díaz Ayuso, anunció en Onda Madrid que el estadio se va a reformar pero su ubicación no se va a mover. Dos días después, en la previa del partido frente a Osasuna, Raúl Martín Presa dio su punto de vista acerca de este conflicto que también le mantiene enfrentado con la afición, que se queja continuamente de la falta de seguridad y limpieza del recinto.

"La propietaria del campo es la Comunidad de Madrid y yo con el campo no voy a decir nada. El campo estará, pero el Rayo Vallecano de este campo tiene que salir. Se quedará el campo pero el Rayo Vallecano más claro no lo puede decir. Hay que ir a un campo con las necesidades del fútbol moderno y las necesidades de la competición", dijo Presa, en declaraciones a DAZN.

"El Rayo, como se quedé aquí, muere. Estará condenado a no estar en el fútbol profesional. Es un auténtico milagro, porque estamos compitiendo con diferencia de capacidades", concluyó.

