San Lorenzo cae ante Lanús, y con empate terminan Independiente y Estudiantes

El Ciclón San Lorenzo no pudo con el flamante campeón de la Copa Sudamericana, Lanús, que se impuso con goles de Rodrigo Castillo, Carlos Izquierdoz y Marcelino Moreno.

Alexis Cuello marcó los de San Lorenzo.

En Avellaneda, Independiente dejó escapar un 1-1 a Estudiantes de La Plata. Luciano Cabral puso en ventaja a los locales, pero Fabricio Pérez dejó todo igual.

Independiente Rivadavia de Mendoza empataba 1-1 con Atlético Tucumán enel comienzo del segundo tiempo, cuando el árbitro ordenó la suspensión por la intensa lluvia.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Talleres de Córdoba venció por 2-1 a Newell’s Old Boys con goles del paraguayo Ronaldo Martinez y el argentino Valentin Depetri. El uruguayo Matias Cóccaro recortó distancias.

La primera jornada comenzó el jueves con la victoria de Vélez Sarsfield por 0-1 sobre Instituto en Cordoba. El debutante Gimnasia y Esgrima de Mendoza derrotó por 0-1 a Central Córdoba en Santiago del Estero.

Además hubo otros tres empates: 1-1 Banfield con Huracán y 0-0 para Aldosivi de Mar del Plata ante Defensa y Justicia, y Unión de Santa Fe contra Platense.

La primera jornada continuará este sábado con tres partidos: 00 Barracas Central-River Plate, Gimnasia-Racing Club y Rosario Central-Belgrano.

El telón de la primera jornada caerá el domingo con otros tres partidos. Boca Juniors contra Deportivo Riestra, Argentinos Juniors frente a Sarmiento, y Tigre contra Estudiantes de Río Cuarto.