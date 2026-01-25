4-0. El Benfica golea al Estrela de Amadora con doblete por Pavlidis

Los goles en este encuentro, diputado en el Estádio da Luz, tardaron en llegar, con un primer tanto del delantero griego en el minuto 42 de un cabezazo tras un córner del caboverdiano Sidny Lopes Cabral.

Ya en la segunda parte, Pavlidis logró el segundo gol, en el minuto 55 de penalti.

Le siguió Lopes Cabral tres minutos después y Anísio Cabral selló el marcador de un cabezazo en el minuto 84.

Con este resultado, el Benfica se mantiene en tercera posición con 45 puntos.

El Oporto, que este lunes se enfrentará al Gil Vicente, se mantiene primero, con 52 puntos, seguido por el Sporting, con 48 puntos tras vencer este sábado al Arouca (1-2).

El Estrela de Amadora se queda en 13ª posición con 19 puntos.