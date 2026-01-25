Alemany: "Si traemos algo, que sea una cosa especial, diferente, de nivel"

"Yo no voy a mencionar posiciones y nombres concretos, porque no debo y sería perjudicial para nuestra posición. Por tanto, lo que sí digo es que estamos totalmente en línea con el entrenador, su cuerpo técnico y el club de lo que necesitamos, de lo que nos gustaría y luego a eso le incorporamos la realidad del mercado y la ecuación termina en una solución determinada, que puede ser una u otra", explicó en 'Movistar' antes del 3-0 al Mallorca.

"Lo que sí puedo deciros, y lo digo desde el convencimiento absoluto, es que las precipitaciones son malas, las urgencias también y nosotros tenemos una gran plantilla, en cualquier caso. No tengo duda. Y si traemos algo, que sea una cosa especial, diferente, una cosa de nivel. Si no, nos quedamos allí, tenemos la cantera en muchas situaciones y la plantilla tiene profundidad suficiente para venirlo haciendo", continuó Alemany.

Del Atlético han salido cuatro futbolistas en este mercado de invierno: Javi Galán, traspasado a Osasuna, jugó siete partidos en el primer tramo del curso en el equipo rojiblanco, con 312 minutos; Carlos Martín, cedido al Rayo, participó en dos duelos con un total de 65 minutos; Giacomo Raspadori, vendido al Atalanta, 424 minutos en 15 choques, cuatro de inicio; y Conor Gallagher, al Tottenham, disputó 27 choques con 1.063 minutos.

"Cuando se han mencionado siempre las cuatro bajas, en la práctica, a nivel de número, es prácticamente una. También hay que tenerlo en cuenta. Estamos en ello, estamos metidos en el mercado absolutamente, pero sin nervios", anunció Alemany, que se puso como límite el jueves para tener "una situación muy concreta" sobre los refuerzos invernales, aunque el plazo concluye el 2 de febrero.

