Boca arranca con el pie derecho en el Apertura argentino

Lautaro Di Lollo (77’) marcó de cabeza tras un tiro de esquina el único gol del encuentro disputado en el estadio La Bombonera, que estuvo abarrotado por más de 50 espectadores.

* Ángel Romero se sumará en la fecha al plantel que dirige Claudio Úbeda y podría hacer su debut con el equipo el próximo miércoles 28, cuando el Xeneize visite a Estudiantes de La Plata (22:15), por la segunda fecha del Apertura.

* River Plate, con Matías Galarza entre los suplentes, ganó el sábado 1-0 a Barracas Central gracias a un gol de cabeza del lateral derecho Gonzalo Montiel.

* Ronaldo Martínez fue el paraguayo destacado en la primera jornada al marcar un gol en su debut con Talleres de Córdoba, que le ganó 2-1 a Newell’s.

* Gabriel Ávalos (Independiente) aportó una asistencia para el gol de su equipo ante Estudiantes de La Plata (1-1).

* Alex Arce, Iván Villalba y José Florentín (Independiente Rivadavia) fueron titulares en el duelo que le ganaron por 2-1 al Atlético Tucumán.

* Resultados. Domingo: Boca 1-Riestra 0; Argentinos Juniors-Sarmiento; Tigre- Estudiantes de Río Cuarto. Sábado: Barracas Central 0 - River 1; Gimnasia LP 2 -Racing 1; Rosario Central 1 - Belgrano 2.

Viernes: San Lorenzo 2 - Lanús 3; Independiente 1 - Estudiantes LP 1; Talleres 2 -Newell’s 1; Ind. Rivadavia 2-Atlético Tucumán 1.

Jueves: Aldosivi 0 - Defensa Justicia 0; Unión 0 - Platense 0; Banfield 1 -Huracán 1; Instituto 0 -Vélez 1; Central Córdoba 0 - Gimnasia Mendoza 1.

Arranca la segunda fecha

La 2ª fecha del Apertura argtentino arranca este lunes y se extenderá hasta el jueves. La 3ª jornada ya se iniciará el viernes 30.

Programación de partidos:

Lunes: 17:00 Platense - Instituto de Córdoba (TyC).

Martes: 17:45 Vélez - Talleres; 20:00 Gimnasia Mendoza -San Lorenzo; 20:00 Huracán -Ind. Rivadavia; 22:15 Atl. Tucumán- Central Córdoba; 22:15 Newell’s- Independiente.